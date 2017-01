Prefeitura de Santo Amaro monta estrutura para edição 2017 da Festa da Purificação

A Secretaria de Saúde de Santo Amaro preparou uma estrutura especial para dar suporte à tradicional Festa da Purificação, que acontece até o dia 2 de fevereiro de 2017, e recebe milhares de pessoas anualmente. A estrutura e as ações de saúde voltadas para o evento contemplam distribuição de toucas e luvas plásticas para ambulantes, material informativo, além de camisinhas masculinas e femininas.

Um posto de saúde e um posto de orientação da vigilância sanitária e epidemiológica foram montados no circuito; ainda foram reforçados os atendimentos médicos no Hospital Nossa Senhora da Natividade, localizado também no circuito da festa e que conta com 6 ambulâncias. No total, trabalharão mais de 150 profissionais para garantir a assistência aos participantes do evento.