Prefeitura de Conceição da Feira lança, durante a Lavagem do Bonfim, projeto ‘Vem Viver Cultura em Conceição da Feira’

A Prefeitura de Conceição da Feira lança, nesta quinta-feira (12/01/2017), durante o cortejo da Lavagem do Bonfim, em Salvador, o projeto ‘Vem Viver Cultura em Conceição da Feira’. Durante o cortejo serão apresentados grupos de capoeira, baianas, charanga, e manifestações culturais que tem origem no município.

O prefeito de Conceição da Feira, Raimundo da Cruz Bastos (Pompílio, PSD), ao lado de membros da comunidade, participa do cortejo e do ato de lançamento do projeto cultural.

A cultura como valor

Iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Conceição da Feira, o projeto ‘Vem Viver Cultura em Conceição da Feira’ objetiva de valorizar as manifestações artísticas do município e contribuir com desenvolvimento cultural, social e econômico da comunidade local.

O projeto conta com calendário das atividades que serão realizadas entre janeiro e dezembro de 2017. A agenda artística, envolve diversas manifestações e linguagens diferentes, como música, teatro, cinema, cultura popular, dança, literatura, dentre outras. Este projeto é de uma importância ímpar para o nosso município, porque oferece a oportunidade de crianças, adolescentes, jovens, adultos e a terceira-idade, terem contato com suas raízes culturais.