Prefeito José Ronaldo inspeciona pista alternativa no Anel de Contorno de Feira de Santana

O prefeito José Ronaldo de Carvalho acompanhou as obras da pista que margeia a Avenida Eduardo Fróes da Mota (Anel de Contorno de Feira de Santana), que vem sendo construída a partir das proximidades do Motel Hollywood, seguindo em direção à Avenida Sérgio Carneiro, no bairro Santo Antônio.

Consta da infraestrutura da obra a implantação de serviços de drenagem, meio-fio e passeio. A artéria já tem 50% da sua extensão concluída, e receberá, nos próximos dias, a implantação da sua nova iluminação.

De acordo com o prefeito José Ronaldo, que estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, “a via marginal é uma opção de trânsito que vai beneficiar na desobstrução do tráfego de veículos que trafegam naquela importante artéria da cidade, facilitando o acesso entre o bairro Santo Antônio, localidades do seu entorno, e o centro da cidade”.

Ele assegurou que, em breve, os serviços de asfaltamento desta nova pista estarão concluídos.