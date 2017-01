Prefeito e secretário de Comunicação de Feira de Santana lamentam morte de Tony Duarte

Em nota de pesar, divulgada nesta sexta-feira (20/01/2017), o prefeito José Ronaldo de Carvalho e o secretário de Comunicação de Feira de Santana, Valdomiro Silva, lamentaram a morte do radialista Tony Duarte, também conhecido como Tony Ben.

Tony Duarte faleceu no final da tarde desta sexta-feira (20) na Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Gera Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Velório

O corpo de Tony Duarte está sendo velado na igreja Avivamento Bíblico, localizada na Avenida Senhor dos Passos e o sepultamento ocorre às 16 horas, no cemitério Piedade.

Confira o teor da nota de pesar

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e o secretário de Comunicação de Feira de Santana, Valdomiro Silva, lamentam a morte do radialista Tony Duarte. O operador de áudio e locutor atuava na Rádio Sociedade de Feira de Santana.

“Era um radialista muito querido por todos e que nos tratava sempre com muita alegria, quando nos encontrávamos nos estúdios das emissoras onde trabalhou”, disse o prefeito. “A categoria está de luto e nós também ficamos muito tristes com a perda”, acrescentou.

O secretário Valdomiro trabalhou com Tony Duarte nas rádios Subaé e Sociedade. “Perdemos um grande profissional e um amigo muito especial. Muito paciente, ele era um radialista de larga experiência e querido por todos os colegas. Marcou uma época no rádio de Feira. Ensinou a muitos, ficou famoso, mas nunca perdeu a humildade”.

Tony se tornou um radialista muito popular nos anos 70 e 80, ao participar da equipe de produção de programas de grande audiência na cidade. Além da Sociedade, trabalhou na Rádio Carioca, hoje Rádio Povo, e Rádio Subaé.

No auge da carreira ele era chamado de Tony Ben, pelos colegas e fãs. Ao tornar-se evangélico, abdicou do apelido “Ben”, de seu período de fama, e pedia para ser chamado de Tony Duarte, sobrenome de batismo. O radialista faleceu após um período internado na UPA do Hospital Geral Clériston Andrade. Ainda não foi informado de maneira objetiva a causa da morte. O sepultamento ocorrerá neste sábado, em local e horário ainda a ser confirmados.