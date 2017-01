Prefeito de Souto Soares pede pavimentação de trecho de 5 km da BA-427

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Governo da Bahia, recebeu em audiência o prefeito do município de Souto Soares, André Sampaio, que venceu o pleito de outubro com 58,96% dos votos válidos.

Ele esteve acompanhado por Samuel Araújo Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, e pelo secretário de Governo do município de Seabra, Carlos Correia.

A reivindicação do prefeito ao Estado foi pela pavimentação de 5 km da BA-427, no trecho que liga a sede municipal ao distrito de Campo Alegre. Ele solicitou, ainda, o envio de um delegado para comandar a Polícia Civil.

Já o presidente do sindicato dos trabalhadores solicitou o envio de um trator para a mecanização agrícola das terras dos produtores rurais.

O secretário de Governo de Seabra também pediu apoio do governo estadual para o atendimento das demandas da agricultura familiar no município.