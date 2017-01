Prefeito de Santo Estevão é eleito presidente do Portal do Sertão

O prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa foi eleito presidente do Consórcio Público Portal do Sertão, em eleição que ocorreu na manhã desta quinta-feira (12/01/2017). Rogério concorreu com o prefeito Manoel Potinha, prefeito de Água Fria. A eleição ocorreu na sede do Portal, em Feira de Santana.

Instalado em abril de 2010, o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão é uma associação pública de direito público (autarquia), constituído com base no art.41, IV, do Código Civil Brasileiro e na Lei Federal 11.107, implantado após um longo processo de articulação, com o intuito de desenvolver políticas públicas para a população de 14 municípios consorciados: Água Fria, Anguera, Amélia Rodrigues, Antônio Cardoso, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Conceição da Feira, Santa Bárbara, Santo Estevão, Santanópolis, Irará, Ipecaetá, Teodoro Sampaio e Tanquinho.

O Consórcio exerce um papel importante no que tange a priorização da execução eficiente dos seus projetos. É um instrumento que visa impulsionar o desenvolvimento sustentável da região, através da gestão associada de serviços públicos que promovam efetivamente a melhoria da qualidade de vida da população. De acordo com seu estatuto e o protocolo de intenções apresenta como finalidades: elaborar estudos e debates sobre o desenvolvimento; desenvolver ações nas áreas de infraestrutura, transporte, saneamento básico, turismo, agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional.