Prefeito de Feira de Santana inspeciona obra no Bairro Sim

Previsto para ser inaugurado em fevereiro, o campo de futebol society, localizado no bairro Sim, próximo a Avenida Artemia Pires (Comunidade do São Francisco), recebeu a visita do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, oportunidade em que o chefe do Executivo inspecionou a conclusão da obra do equipamento esportivo.

O investimento é resultante de uma Parceria Público Privada (PPP) entre a Prefeitura Municipal e a empresa Cepreng, responsável pela implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Complexo Artemia Pires, contígua ao campo saciety.

José Ronaldo ressaltou que, tanto o equipamento esportivo quanto a estação de tratamento de esgoto “vão beneficiar a centenas de moradores dos novos conjuntos habitacionais que vêm sendo implantados na região”.