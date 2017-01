Prefeito de Castro Alves pede o recapeamento asfáltico das estradas até Sapeaçu e Paraguaçu

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Governo da Bahia, recebeu em audiência o prefeito do município de Castro Alves, Thiancle da Silva Araújo, que venceu o pleito de outubro com 58,06% dos votos válidos. Ele esteve acompanhado pelo secretário de Relações Institucionais do município, Mário Germano Rebouças de Santana Bastos.

Na reunião na Serin, o prefeito reivindicou a pavimentação asfáltica da estrada que liga Castro Alves a Sapeaçu, em uma extensão de 33 km. “Também pedi a realização de obras na entrada da cidade, principalmente o asfaltamento de 1.500 metros da via de acesso ao município. E, ainda, o recapeamento asfáltico dos 22 km de ligação entre Castro Alves e Paraguaçu”, informou o prefeito.

Segundo ele, outra solicitação foi o apoio do Estado para a construção de um novo galpão da fábrica de calçados Pegada, que permitirá a duplicação da produção, com a geração de mais 150 empregos diretos. O reforço no efetivo do policiamento também é outra demanda do prefeito Thiancle Araújo.