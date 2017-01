Política de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro completa 80 anos

Cândido Portinari, Antônio Bento, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade promoveram a consolidação jurídica do Patrimônio Cultural no País e a criação do IphanUma das mais longevas instituições públicas brasileiras e a primeira dedicada à preservação do patrimônio cultural na América Latina, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) completa 80 anos de atividade no dia 13 de janeiro de 2017 e sua história se confunde com a formação cultural do Brasil. Defensor da cultura brasileira em seus tesouros edificados, na criatividade aplicada na arte, nos ofícios que se perpetuam, nos costumes e tradições, na história ancestral, o Iphan comemora oito décadas de atuação e projeta os próximos 80 anos.

“No Brasil, poucas instituições chegaram onde o Iphan chegou. De 1937 aos dias de hoje, muita coisa mudou. No Brasil e no Patrimônio. Nascido da mente privilegiada de intelectuais comprometidos com o futuro do País, o Instituto consolidou-se e fortaleceu-se com ações corajosas, amplamente reconhecidas e respaldas pela sociedade, conquistando legitimidade e a aprovação da população brasileira e, simultaneamente, protegendo um gigantesco conjunto de bens materiais e imateriais. A pressão de preservar e recuperar o patrimônio, apesar da carência de recursos humanos e financeiros, é vivida pelo Iphan desde sua criação. Queremos que esse aniversário seja um marco. Além de comemorarmos os feitos, queremos projetar os próximos 80”, afirma a presidente do Iphan, Kátia Bogéa.

Ao longo de sua trajetória, a política nacional de patrimônio foi expandida e se relaciona hoje com diversos campos como gestão urbana, gestão ambiental, direitos humanos e culturais –atuando desde o poder de polícia até a educação–, formação profissional e pesquisa, e crescente envolvimento internacional. O maior envolvimento do Iphan ressignificou sua existência e ganhou maior capilaridade, estando o Instituto presente em 27 Superintendências Estaduais, 26 Escritórios Técnicos, dois Parques Nacionais e cinco Unidades Especiais.

O Bumba meu boi é um bem que está enraizado na cultura maranhense e que reflete valores essenciais de sua formação socialNesses 80 anos de atividade foram tombados 87 conjuntos urbanos (o que implica em cerca de 80 mil bens em áreas tombadas e 531 mil imóveis em áreas de entorno já delimitadas) e três estão sob o tombamento provisório. Nessas áreas, o Instituto atua e investe recursos, tanto direta –na forma de obras de qualificação– quanto indiretamente –por meio de parcerias com outras instituições municipais e estaduais–, além do PAC Cidades Históricas e dos Planos de Mobilidade e Acessibilidade Urbana.

Além disso, o Iphan tem sob sua proteção 40 bens imateriais registrados, 1.262 bens materiais tombados, oito terreiros de matrizes africanas, 24 mil sítios arqueológicos cadastrados, mais de um milhão de objetos arrolados (incluindo o acervo museológico), cerca de 250 mil volumes bibliográficos e vasta documentação de arquivo.

Para Kátia Bogéa, entre os desafios para os próximos 80 anos do Iphan estão a ampliação do quadro funcional e o de demostrar que o Patrimônio Cultural é um ativo para o desenvolvimento social do Brasil, estimulando a economia, gerando empregos e renda, impactando positivamente na autoestima dos brasileiros.

“As cidades brasileiras enfrentam inúmeros problemas. Muitos dos quais atingem diretamente os núcleos com valores patrimoniais, comprometendo as características que, ao longo dos anos, buscamos preservar, além da própria qualidade de vida dos cidadãos. Para reverter este quadro e continuar a cumprir com sua missão, o Iphan entende que é fundamental inserir as questões relacionadas com a preservação na pauta das políticas públicas prioritárias para o Brasil”, defende.

Comemorações

Selo comemorativo pelos 80 anos do IphanComo parte das celebrações pelos 80 anos do Iphan, foi lançado no dia 12 de janeiro, na sede do Instituto em Brasília (DF), o selo comemorativo pelos Correios, criado pelo designer Vitor Corrêa. O selo aponta para uma simbologia que envolve os principais elementos culturais do Brasil, expressos nas artes, edificações, manifestações culturais e paisagens, que ajudam a contar a história e a construção da identidade nacional. Participaram da cerimônia a presidente do Iphan, Kátia Bogéa, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, acompanhado pela primeira dama e colaboradora do governo, Márcia Rollemberg, o ministro da Cultura, Roberto Freire, o superintendente do Iphan-DF, Carlos Madson, e o diretor regional dos Correios, Ricardo Curado.

Atuação

Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Jaguarão (RS)Cerca de 40 mil imóveis estão localizados em conjuntos urbanos tombados, o que implica acompanhamento, autorização de intervenções e fiscalização; o licenciamento ambiental prevê a participação do Iphan visando minimizar impactos sobre o patrimônio cultural, o que representa mais de mil processos de licenciamento por ano, envolvendo desde as grandes obras de infraestrutura até intervenções urbanas de menor porte; a cada ano, são analisados cerca de 50 mil bens em processo de transferência, permanente ou temporária, para o exterior, visando o combate ao tráfico ilícito de objetos de bens de valor cultural. Com a extinção da Rede Ferroviária Federal, o Iphan, após 2007, tornou-se responsável pelo patrimônio ferroviário, presente em mais de 1200 municípios, incluindo edifícios, bens móveis e acervos documentais.

O Iphan conta hoje com 1.090 servidores, dos quais apenas 696 compõem o quadro permanente, distribuídos em 27 Superintendências Estaduais, 26 Escritórios Técnicos, dois Parques Nacionais e cinco Unidades Especiais. O quantitativo que responde por toda a gama de atribuições constitucionais e legais do Instituto, dentre as quais: identificação, reconhecimento, salvaguarda e fiscalização do Patrimônio Cultural Nacional e Mundial, proteção dos Sítios Arqueológicos e Reservas Técnicas, preservação de acervos documentais e bibliográficos, identificação da diversidade linguística, gestão do Patrimônio Genético, execução de projetos e obras de intervenção em bens e conjuntos tombados, gerenciamento do Programa PAC Cidades Históricas, aprovação, fiscalização e apuração de prestação de contas de Convênios e processos de Lei de Incentivo à Cultura, ações educativas, assistência técnica e monitoramento do Patrimônio Mundial, e definição da Política de Patrimônio Cultural no Brasil.

Hoje, 46% dos servidores do Iphan possui mais de 51 anos de idade e 27% encontra-se em abono de permanência. Dentro de cinco anos, 296 servidores terão condições plenas de se aposentar. Nesse sentido, caso não haja ingresso de novos servidores muito em breve, o quadro funcional do Iphan poderá ficar restrito a somente 224 servidores já em 2021.

O Palácio Gustavo Capanema (1936 e 1947) é um dos primeiros arranha-céus com fachada toda de vidro construído no mundo.História

Criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, o Iphan nasceu como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) dentro do Ministério da Educação e da Saúde, trabalhou arduamente em parceria com a União, os Estados, os Municípios, a comunidade e o setor privado, buscando apoio e investimento na ampliação de uma rede de proteção e valorização do patrimônio.

Os primeiros anos do Iphan foram voltados à sensibilização da população, quanto ao valor e à importância do acervo cultural representado pelos edifícios que compunham os núcleos tombados e pelos bens móveis neles existentes, com o desejo de proteger o que fosse possível, principalmente os bens excepcionais de “pedra e cal”, ou seja, a arquitetura monumental e as chamadas cidades históricas. As ações levaram o órgão a alcançar significativo prestígio internacional e deixaram como legado um volumoso número de bens culturais salvos do desaparecimento.

Nos anos heroicos, quando a Instituição foi dirigida pelo advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, cabia proteger aquilo que se entendia por patrimônio histórico e artístico nacional, numa tarefa ou obra civilizadora de reconhecimento e afirmação de uma identidade nacional.

Fachada e jardins do Museu de Arte da Pampulha

Na década de 1970, discutiu-se muito a relação entre o turismo e patrimônio e em 1980, quando o designer Aloísio Magalhães assumiu a direção da Fundação Pró-Memória, houve uma grande inflexão conceitual. Aloísio usou sua experiência no Centro Nacional de Referência Cultural, introduzindo um viés antropológico na Instituição. Hoje, é possível afirmar que ele substituiu o patrimônio histórico e artístico de Rodrigo, pela noção de bens culturais. Se, até então, o Patrimônio trabalhava com as ideias de “civilização” e “tradição”, passou a considerar as noções de “desenvolvimento” e “diversidade cultural”.

Tal mudança desembocou nas discussões para a elaboração da Constituição Federal (CF) de 1988, que representou um avanço para o campo do Patrimônio. De 1982 a 2006, treze personalidades sucederam-se na presidência do Iphan, de modo que os avanços da CF só começaram a ser respondidos em 2000, com o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial; e em 2009, com a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira.

A partir de 2006, o Iphan esteve sob a presidência do arquiteto Luiz Fernando de Almeida. Período em que a Instituição vivenciou o seu terceiro grande momento conceitual, desta vez baseado nas noções de “Território” e “Políticas Públicas”. De um lado, buscando ampliar o número de bens protegidos (representando condignamente e em todos os recantos do país, a riqueza e a diversidade dos bens culturais do Brasil); e de outro, reposicionando o patrimônio cultural brasileiro no rol dos assuntos estratégicos para o futuro do país. Ou seja, o patrimônio encarado como um direito de todo o povo brasileiro.

O saber envolvido na fabricação artesanal de panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado, pelo Iphan, como Patrimônio Imaterial em 2002

Ao longo desses 80 anos, o alargamento do sentido do patrimônio, na mesma direção do ocorrido com a política cultural como um todo, passou a requerer que a proteção do Estado se estenda desde um sítio urbano complexo e dinâmico como o Plano Piloto de Brasília (DF), até à pequena casa de madeira povoada de objetos de uso cotidiano do seringueiro Chico Mendes, em Xapuri (AC); da salvaguarda dos modos de fazer tradicionais relacionados ao manejo de alimentos ou recursos naturais, como o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras; de celebrações como o Círio de Nazaré ou a Festa do Bonfim; ou de expressões como o Frevo, a Roda de Capoeira e a Arte Kusiwa dos índios Wajãpi.

Espaços de reprodução das matrizes africanas, práticas religiosas, que representam a luta e a resistência do povo negro no Brasil, os terreiros de matrizes aficanas também ganharam o reconhecimento do Iphan como Patrimônio Cultural Brasileiro. Em 1986, foi tombado o Terreiro da Casa Branca, em Salvador (BA), o precursor. Nas duas últimas décadas, foram protegidos outros oito terreiros. A política de valorização e reconhecimento das práticas religiosas trabalha, desde 2009, de forma articulada com a Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e a Fundação Cultural Palmares (FCP).

Nos últimos 16 anos, graças a criação da política e do Registro do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro (Decreto 3551/2000), mais do que conferir títulos, foi declarada a responsabilidade do Estado com esses bens. Na sequência da política do patrimônio imaterial, agregou-se a valorização da diversidade linguística. O Brasil, que em mais de 500 anos, tem como língua oficial o Português, possui falantes de mais de 180 línguas indígenas, algumas línguas de imigração hoje desaparecidas nos seus países de origem e remanescentes de línguas africanas. É o caso, por exemplo, das línguas indígenas Asurini, Guarani Mbya e a de migração Talian, reconhecidas como Referência Cultural Brasileira.

Desde 2013, o Iphan conta com recursos para o desenvolvimento de suas ações e a execução do PAC Cidades Históricas, que é de sua responsabilidade. Nesta realidade, a Lei Orçamentária prevê para o ano de 2017 o valor aproximado de R$ 18 milhões para aplicação pelo Iphan em ações diversas, além de R$ 250 milhões para o PAC Cidades Históricas.