Policlínicas de Feira de Santana registraram mais de 700 mil atendimentos em 2016

Feira de Santana conta atualmente com sete Policlínicas e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que em 2016 realizaram 714.992 atendimentos médicos para idosos, adultos e crianças.

Essas unidades de saúde prestam atendimentos de várias especialidades ambulatoriais, e ficam localizadas em Humildes, São José, Feira X, George Américo, Parque Ipê, Rua Nova, Tomba e a UPA na Mangabeira.

O maior número de atendimentos foi registrado na unidade do Tomba com 165.580. Em seguida, aparecem as policlínicas do George Américo que atendeu 110.424 pacientes e Parque Ipê com 105.834. A UPA da Mangabeira teve um volume de 108.796 atendimentos.

Já os meses com maiores índices de atendimentos registrados nas policlínicas, foram Julho com 78.015 e Agosto com 77.091. Durante todo o ano de 2016 foram realizadas 1204 transferências para hospitais, correspondendo a apenas 0,16% dos atendimentos, o que significa que as unidades tiveram condições de resolver a maioria dos casos.

Esses dados foram apurados pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação das Policlínicas.