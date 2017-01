Polícia prende acusado de ater fogo em ônibus em Simões Filho

Policiais militares prenderam, na noite deste sábado (14/14/2017), na rua dos Desabrigados, em Simões Filho, um dos acusados de atear fogo em dois ônibus no município, crime cometido no início da manhã de sexta-feira. Jhainan Raimundo França dos Santos, que tem envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante e reconhecido por três passageiros que testemunharam o crime.

De acordo com as investigações, a ação foi realizada em represália à intensificação do policiamento no município, que constantemente tem desarticulado grupos que comercializam drogas. “ O trabalho da polícia vai continuar. Se engana quem pensa que ficará impune destes crimes e a população pode ajudar, denunciando quem participa deste tipo de ação que prejudica a todos”, lembrou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

Com a prisão de Jhainan, que contou com policiais da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Companhia Independente de Policiamento Especializado / Polo e do Grupo Aéreo da PM (Graer), a polícia espera chegar aos demais integrantes da quadrilha.

*Com informações da SSP Bahia.