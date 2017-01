Para 2017, orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social de Feira de Santana é de R$ 35 milhões

A média per capita que será destinada à área social no município de Feira de Santana, neste ano, chegará a R$ 54, dezoito vezes maior do que o valor destinado pelo Estado, que será de apenas R$ 4. “Seguramente, Feira é um dos municípios que mais investem no desenvolvimento social em todo o país”, afirmou o titular da pasta, Ildes Ferreira.

O orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social de Feira de Santana, para 2017, será de R$ 35 milhões, que corresponde a 75% do valor destinado pelo Estado da Bahia para este setor – R$ 47 milhões.

Chega-se ao valor destinado pelo município dividindo o previsto no Orçamento pela quantidade de moradores – o mesmo acontece com o estado, que tem mais de 15 milhões de habitantes.

“O governo municipal está investido para mudar a realidade de um segmento da nossa população. Desenvolve uma política de inclusão que cada vez mais é ampliada”, afirmou Ildes Ferreira.

Volta-se para as crianças, mulheres vitimadas pela violência familiar, moradores de rua, investe na construção de CRAS e CREAS. A assistência social é um dos setores da administração municipal que vem recebendo cuidados especiais.

Outras iniciativas estão voltadas para a diminuição das desigualdades sociais por meio da geração de ocupação e renda. São políticas sociais voltadas à garantia de direitos, bem como orientações de deveres.