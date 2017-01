Pacote de obras é entregue poelo governo do estado em distritos de Riachão das Neves

De volta a Riachão das Neves, o Governo do Estado entrega pacotes de obras em diversas localidades, com um total de R$ 2.314.748,43 em recursos investidos. A largada se deu com o reforço do abastecimento de água em mais sete localidades rurais. Nesta quinta-feira (29/01/2016), realizando sonho antigo da população, o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto entregou sistemas simplificados de abastecimento de água nos distritos de Castelo, Bom Acordo, Juá, Barreirinho, Canudos, Grota Funda, Neves e Pajeú. As obras, realizadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), vinculada à Sihs, tiveram investimento da ordem de R$ 1,1 milhão e beneficiarão mais de mil pessoas.

Ainda foram entregues quadra de esporte no Conjunto Habitacional Mariano Batista, no distrito de Entrocamento /Cruzeiro do Oeste, quadra poliesportiva coberta no Colégio Luiz Américo e pavimentação asfáltica com drenagem no distrito de Cariperé, com investimentos que somam mais R$ 1.144.748,43.

Segundo o titular da Sihs, Cássio Peixoto, “é muito gratificante ver a alegria dessas pessoas que há muito sonhavam em ver água jorrando em suas torneiras, em ter equipamentos de lazer e suas ruas asfaltadas”. Na localidade de Castelo, os recursos investidos foram da ordem de R$ 360 mil, contemplando 205 habitantes, enquanto em Bom Acordo, Juá, Barreirinho, Canudos, Grotafunda, Neves e Pajeú, foram investidos R$ 810 mil, com um total de 869 beneficiados. Já em Cariperé foram R$ 900 mil e em Entrocamento R$ 244.748,43.

“Cientes da necessidade desse povo que para conseguir água precisavam enfrentar tantas dificuldades, em 2015 estivemos aqui e investimos R$ 240 mil, na localidade de Bom Rio, agraciando 539 moradores. Hoje, foram mais sete localidades e em breve Canabravinha e Morosa, cuja intervenção já está pronta e depende apenas da Coelba instalar a energia para a ligação do dessalinizador, também estarão na lista”, explicou o secretário Cássio Peixoto.

O prefeito Hamilton Lima destacou que ações como estas mudam de forma significativa a vida “desse povo sofrido do oeste da Bahia, trazendo não apenas qualidade de vida, como o desenvolvimento”. Maria Santos, de 61 anos, ao agradecer não mais precisar carregar baldes para ter acesso à água, se emocionou. “É com muita gratidão que recebemos todos esses presentes, há tanto reivindicados por todos nós e que acabará com o sofrimento de nossas famílias”.