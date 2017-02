Oposição confirma apoio à Ângelo Coronel para presidência da ALBA

“Após criteriosas avaliações internas, iniciadas desde o mês de novembro de 2012, a Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia oficializou no final da tarde desta terça-feira, 31, o apoio em bloco à candidatura de Ângelo Coronel (PSD) para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A decisão praticamente unânime envolve o apoio de 19 dos 21 parlamentares da bancada”, informou a liderança da minoria.

“A oposição entende que chegou a hora de fazer a alternância no Poder Legislativo e permitir que outro parlamentar tenha a oportunidade de assumir o cargo”, disse o líder Sandro Régis (DEM) que já a partir desse início de fevereiro passa a liderança para o peemedebista Leur Lomanto Jr. O atual e futuro líder da Oposição também ressaltaram a valorosa contribuição do prefeito ACM Neto, cuja participação no processo de discussão da escolha do novo presidente da Alba foi decisiva para a unidade da bancada.