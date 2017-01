Obra de autoria de Moniz Bandeira, ‘A desordem mundial’ investiga avanço do pensamento conservador

Autor de mais de 20 obras, Moniz Bandeira é um dos maiores especialistas latino-americanos em análise histórica e geopolítica. Em seu mais novo livro ‘A desordem mundial: o espectro da total dominação — guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias’, Luiz Alberto Moniz Bandeira investiga como os Estados Unidos, Rússia e países ricos da Europa devastam governos, povos e países – em especial Iraque, Líbia, Síria, Ucrânia – alimentando movimentos neoconservadores.

Historiador e doutor em ciência política, Moniz Bandeira elabora um panorama rico em contextualização a fim de costurar com alguma coerência o caos no qual o mundo se encontra.

“Sempre entendi que a ciência política, a economia e a história se interpenetram, uma depende da outra e, reciprocamente, se ajudam e se fecundam, a fim de produzir conhecimentos possíveis de contribuir para a compreensão mais profunda do processo histórico e tornarem, concretamente, os povos consciente de si mesmo”, escreve autor

Lançado pela editora Civilização Brasileira, a obra conta com 644 páginas, o livro é um desdobramento de “A Segunda Guerra Fria” e “Formação do Império Americano”, duas de suas obras anteriores.

No livro o autor aborda, entre outros temas, as relações entre a queda do presidente ucraniano Viktor Yanukovych em fevereiro de 2014 com o suporte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a atuação de grupos neonazistas, a crise dos refugiados e os ataques à Síria pelas forças do Exército russo.

Indicado duas vezes ao Prêmio Nobel de Literatura em 2014 e 2015 e professor titular de política exterior do Brasil no Departamento de História da UnB Luiz Alberto Moniz Bandeira também assina, entre outros títulos, “Fórmula para o Caos: A Derrubada de Salvador Allende (1970-1973)”, “De Martí a Fidel: A Revolução Cubana e a América Latina”, “O “Milagre Alemão” e o Desenvolvimento do Brasil”, “Brasil-Estados Unidos: A Rivalidade Emergente (1950-1988)” e “A Expansão do Brasil e a Formação dos Estados na Bacia do Prata”.

*MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A desordem mundial: o espectro da total dominação — guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.

*Com informações da Livraria da Folha.

