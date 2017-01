No Bonfim, governador Rui Costa agradece por pagamento dos salários dos servidores em dia

A caminho da Igreja do Bonfim, nesta quinta-feira (12/01/2017), o governador Rui Costa comentou que esta também é uma oportunidade para agradecer ao Senhor do Bonfim por ter conseguido pagar os salários dos servidores do Estado em dia, ao longo de todo o ano de 2016.

“Hoje, divulgamos no Diário Oficial o cronograma de pagamento do funcionalismo público de 2017 e, com muito trabalho e apoio de todos, esperamos cumprir, mais uma vez, esse compromisso com os servidores. Em 2018, quero voltar para agradecer novamente por essa vitória”, afirmou o governador.

Pela manhã, na Igreja da Conceição, Rui destacou o investimento de cerca de R$ 740 mil que o Estado fará na requalificação das instalações elétricas da Basílica do Senhor do Bonfim. “Além de ajudar na manutenção de um dos templos religiosos mais importantes do país, estamos colaborando para garantir a preservação da nossa história e da nossa cultura”, acrescentou.