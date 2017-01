Mutirão de Cirurgias chega a Santo Antônio de Jesus com mais de 3,5 mil procedimentos já realizados

Nesta terça-feira (17/01/2017), o atendimento do Mutirão de Cirurgias Eletivas chega ao município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, onde vai atender a moradores de 24 municípios da região. Uma unidade móvel da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) ficará instalada na Avenida Luiz Vianna, no Centro da cidade, para a realização das consultas que antecedem aos procedimentos cirúrgicos. Desde que foi iniciado, em setembro de 2016, o serviço oferecido pela Sesab já contabiliza um total 3.518 cirurgias.

Vinculado ao Programa Saúde sem Fronteiras do Governo do Estado, o mutirão oferta procedimentos cirúrgicos de vesícula, hérnia (umbilical, inguinal e epigástrica), útero e mioma, com o objetivo de reduzir a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS). Até o momento, já foram feitos 4.476 atendimentos e agendadas 3.629 cirurgias nas regiões de Ipiaú, Jaguaquara, Jequié, Camaçari, Valença, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus e Rui Barbosa.

As consultas seguem em Santo Antônio de Jesus, até o dia 20. Entre os dias 23 e 25, o atendimento será realizado no município de Amargosa, situado na mesma região.