Município de Nazaré completa oito meses sem registro de homicídios

Conhecido por ter uma das melhores farinhas da Bahia, o município de Nazaré, localizado na região do Recôncavo, distante 216 km de Salvador, tem conquistado destaque também nas ações integradas das polícias Civil e Militar. Desde 30 de maio de 2016 que não ocorrem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte na cidade.

No início de dezembro do ano passado foi realizada uma megaoperação na região, que culminou na desarticulação de uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, homicídios, roubos a bancos, dentre outros crimes. Na oportunidade, seis criminosos, entre eles os líderes ‘Léo Gado’, ‘Piel’, ‘Dal’ e ‘Zoio’, morreram durante confronto.

“Conseguimos desenvolver diversas ações conjuntas com a Polícia Militar e esta é a principal causa desse bom desempenho. Ampliamos os trabalhos de inteligência contra o tráfico de drogas e continuaremos fechando ainda mais o cerco em 2017”, ressaltou o titular da Delegacia Territorial de Nazaré, Marcos Maia. Acrescentou que foram 39 criminosos capturados (flagrantes e mandados), dez armas de fogo apreendidas e aproximadamente 50 kg de drogas (maconha, cocaína e crack) tiradas das ruas.

O comandante em exercício do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major Fábio Sávio, enalteceu a importância do trabalho integrado com a PC e avisou que a atuação continuará sendo feita “com firmeza, dentro da lei e sempre avançando”. Disse ainda que foram ampliadas as blitze e abordagens, resultando na redução dos crimes contra a vida, e no aumento de recuperação de veículos roubados e de prisão de autores de roubos e furtos.