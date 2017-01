“Mortes de policiais militares em Bom Jesus da Lapa não ficarão impunes”, promete governador Rui Costa

O governador Rui Costa postou, na segunda-feira (23/01/2017) na rede social Facebook, nota em solidariedade às famílias dos policiais assassinados em Bom Jesus da Lapa.

Confira o teor da nota

Compartilho a minha solidariedade às famílias, aos colegas e amigos dos policiais Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior que morreram bravamente na luta contra bandidos, na cidade de Bom Jesus da Lapa, na madrugada de hoje. Quero assegurar aos familiares e colegas de profissão que estes crimes não ficarão impunes.

Determinei a ida do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, para o município e o reforço imediato do efetivo das polícias militar e civil, no oeste da Bahia, para realizar buscas visando capturar os responsáveis pela ação criminosa. Além da mobilização do nosso efetivo, todas as polícias dos estados vizinhos já se encontram em alerta.