Ministério da Saúde diminui quantidade da vacina BCG enviada a Feira de Santana

Neste mês de janeiro de 2017, a Secretaria da Saúde de Feira de Santana recebeu do Núcleo Regional de Saúde apenas 200 doses da vacina BCG, quando o normal seriam mais de três mil. A quantidade enviada corresponde a pouco mais de 5% da normalmente repassada mensalmente para o município.

A vacina protege os recém-nascidos das formas mais graves da tuberculose e deve ser tomada nas primeiras horas de vida – mas não existe restrição se for aplicada até o 30º dia. Em média, de acordo com a coordenadora de Imunização da SMS, a enfermeira Kátia Ferraz, mensalmente até 3,5 mil doses eram repassada ao município.

Ainda de acordo com ela, o problema do desabastecimento deste imunizante, cujo repasse é responsabilidade do Governo Federal, vem sendo registrado há algum tempo. “Mas recentemente recebemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, nos informando sobre a situação”, disse a enfermeira.

Ela informou que nesta semana vai entrar em contato com o NRS para saber se nos próximos dias existe a previsão de encaminhamento de lotes da vacina a Feira de Santana. As doses que estavam na Rede de Frio da SMS foram enviadas para as unidades de saúde do Caseb I, Rua Nova, CSU, Baraúnas e Cassa.

A centralização, explica a enfermeira, tem como objetivo facilitar o atendimento, bem como aproveitar todas as doses, visto que o imunizante, depois de aberto, deve ser aplicado em até seis horas.