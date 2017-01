Manifestação em Salvador defende criação de hospital do servidor em lugar do Sanatório Espanhol

Os servidores públicos estaduais da Bahia programaram para esta quarta-feira (25/01/2017) manifestação em frente ao Hospital Espanhol, localizado no Bairro da Barra, em Salvador. A manifestação objetiva defesa da aquisição da unidade de saúde pelo governo da Bahia, com a transferência do patrimônio para a Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV). Constituindo, desta forma, um hospital exclusivo para servidores. As lideranças dos trabalhadores, incluindo o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (SINDIMED), iniciaram uma campanha nesse sentido.

Íntegra da nota das representações dos servidores estaduais

“Diante da falência da Real Sociedade Espanhola, do consequente fechamento do Sanatório Espanhol, da determinação da Justiça do Trabalho de leiloar o imóvel para quitar os débitos trabalhistas do hospital, os servidores estaduais, através de suas entidades de classe, informam à sociedade baiana que é legítima a pretensão de incluir na pauta de reivindicações da campanha salarial 2017, no item “Assistência à Saúde”, a criação do Hospital do Servidor, uma vez que, por decisão do Estado, decretou-se os imóveis da Real Sociedade como bens de utilidade pública.

A ideia é adquirir a unidade de saúde, requalificá-la sob a administração do Planserv e devolvê-la à sociedade como um hospital de referência para uso dos servidores estaduais, dependentes e pensionistas, que giram em torno de 400 mil vidas, além da parceria na reativação do Sistema Único de Saúde, devolvendo o equipamento a toda sociedade.

Por outro lado, é justo o pleito, uma vez que seria uma contrapartida pelos bens da assistência à saúde do servidor, alienados para servir a outros interesses públicos, como a sede do antigo IAPSEB, incluindo todo patrimônio físico.

Como proposta de viabilidade financeira do intento, a rede Planserv realiza 57 mil atendimentos hospitalares por ano e possui um orçamento anual de 1 bilhão e 560 milhões de reais tem vigor e expertise para assumir este empreendimento, com a força dos servidores e pensionistas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas”.