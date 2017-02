Maior fornecedora da campanha do prefeito de Madre de Deus vence licitação na cidade

Uma das empresas prestadoras de serviço na Madre Music, evento cultural que ocorreu durante seis dias em Madre de Deus e foi encerrado no último dia 29, é a mesma empresa que lidera o ranking de fornecedores da campanha à reeleição de Jéferson Andrade, prefeito de Madre de Deus. Trata-se da empresa Mazola Publicidade (nome fantasia), cuja razão social é Josélia Carla da Silva Lima-ME. A empresa, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), prestou serviços no valor de R$ 69.336,00 para a campanha de Jéferson Andrade.

E, de acordo com publicação da edição de 19 de Janeiro deste ano, no Diário Oficial do Município de Madre de Deus, foi contratada através de uma licitação na modalidade carta-convite para a “prestação de serviço de produção e instalação de peças de comunicação e sinalização do Madre Music, sendo vencedora a seguinte empresa: Joselia Carla da Silva Lima, CNPJ: 13.131.992/0001-38”. O valor do serviço foi de R$ 75.288,00.

Segundo o vereador Kikito Tourinho (PPS), “é uma grande coincidência que a empresa que liderou o ranking de fornecedores da candidatura à reeleição do prefeito de Madre de Deus seja contemplada com a prestação de serviços para a Madre Music”. Esta situação será investigada pelo Bloco de Oposição da Câmara Municipal de Madre de Deus.

No modelo de carta-convite a licitação não precisa de publicidade nos meios de comunicação. O processo de licitação é mais complexo em Madre de Deus somente quando o serviço é da ordem de R$ 80.000,00 ou acima deste valor.