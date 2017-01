Localizado em Salvador, novo hospital do Governo do Estado vai ser exclusivo para as mulheres

Na Bahia, vivem cerca de 130 mil mulheres a mais que homens. O número se reflete no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2015, do total de 837 mil internações, 514 mil foram de mulheres e 323 mil de homens. Para atender o público feminino com mais rapidez e eficácia, o Governo do Estado inaugura, na próxima segunda-feira (09/01/2017), o Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador. Ele será o segundo maior hospital especializado no atendimento à saúde da mulher do Brasil.

Antes mesmo da inauguração, as baianas já comemoram a implantação da unidade, que será um centro de referência estadual com dez salas cirúrgicas e 136 leitos. “A gente precisava de hospital para mulheres, para fazer exames preventivos, ultrassom mamário e vaginal. Isso tudo é muito importante”, afirma a vendedora autônoma Ana Cristina Santos, 56 anos. Já a doméstica Ana Paula de Jesus, 36, lembra que chegou a dormir em fila “tentando marcar exames preventivos e ultrassom. Agora não vamos vai precisar ficar deslocando para fazer exames em muitos lugares. Vai ter tudo no hospital”.

Serviços

O Hospital da Mulher vai prestar assistência nas áreas de ginecologia e mastologia, além do atendimento na área de reprodução humana, oncologia e situações relacionadas à violência sexual. As mulheres também terão acesso ao serviço de planejamento familiar. O objetivo será oferecer métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Esse serviço terá como público-alvo, principalmente, mulheres com risco de trombose, hipertensão, cardiopatias, com doença falciforme e/ou em situação de vulnerabilidade social.