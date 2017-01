Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus é esfaqueado durante culto

O pastor Valdemiro Santiago sofreu um antentado em quanto celebrava um culto na manhã de domingo (08/01/2017) no Brás, região central da capital paulista. Um homem de 20 anos se aproveitou do momento em que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus distribuía bençãos para atacá-lo com uma faca.

De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, para onde Valdemiro foi encaminhado logo após o ataque, o pastor foi liberado na hora do almoço. Em vídeo feito enquanto estava no hospital, o religioso tranquilizava os fiéis. “Passei por muitas situações piores e já venci”, diz o pastor que também perdoa o agressor. “Eu perdoo a pessoa que fez isso, porque ela carece de perdão e misericórdia. Não sei quem é, mas já tá perdoado em nome de Jesus.”

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, o religioso recebeu dois golpes nas costas e um no pescoço.

Em depoimento ao 8º Distrito Policial (Brás), Jonanatan Higino, preso em flagrante, acusado de tentativa de homídio, afirmou que esfaqueou o pastor, porque Valdomiro teria dito em outro culto que pretendia crucificá-lo. Segundo o depoente, o fato ocorreu provocado durante um culto da Igreja Mundial, em julho de 2016. “Vamos crucificar ele”, teria lhe dito o apóstolo na ocasião.

O acusado afirmou que pegou a arma usada no crime há cerca de duas semanas, dentro do quintal de uma residência em Santana no Parnaíba.