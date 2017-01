Jovens do Primeiro Emprego ingressam na Secretaria da Educação da Bahia

Cento e dezessete jovens já estão contratados pelo programa Primeiro Emprego, sendo que 19 deles, da Região Metropolitana de Salvador (RMS), vão trabalhar na Secretaria da Educação do Estado, onde foram recebidos, nesta sexta-feira (06/01/2016), em um seminário, no auditório. Com esses, no total, 63 vão atuar no órgão. Os jovens são técnicos, em sua maioria, das áreas de Administração, Logística e Informática, provenientes da rede estadual de ensino profissionalizante, e devem começar a trabalhar na próxima semana.

Para ingressar nas vagas, os estudantes só dependem do desempenho escolar. A técnica em Informática, Vanessa Lopes, 18 anos, mora em Sussuarana, está entre as melhores colocadas no ranking divulgado pela Secretaria da Educação e assumiu uma das vagas. “Hoje, diante dessa chance, a gente vê que valeu a pena ter me dedicado aos estudos. Por isso, o programa estimula os estudantes que estão fazendo curso técnico a se empenharem mais. Eu nunca imaginei ter essa oportunidade, mas o Programa Primeiro Emprego veio proporcionar o meu primeiro emprego”.

Segundo a coordenadora do programa na Fundação Luiz Eduardo Magalhães, Ana Gleise Souza, os novos empregados terão todos os direitos trabalhistas garantidos. “Além da bolsa de um salário mínimo, carteira assinada, ticket refeição, vale transporte e, caso tenham interesse, podem se associar ao Planserv [Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais]”. No Estado, o contrato tem duração de 24 meses. As empresas particulares têm a prerrogativa de definir se haverá a continuidade do contrato. Ela informa ainda que foram convocados 383 jovens e 117 já estão trabalhando.

O superintendente de Educação Profissional da secretaria, Durval Libânio, informa que “o Programa Primeiro Emprego foi elaborado porque, em geral, os egressos que não conseguem essa experiência logo após a formatura, acabam atuando em outras áreas, com remuneração menor”. Segundo ele, os dados indicam que, esta primeira experiência, pouco tempo depois da qualificação, “garante um melhor desempenho do profissional na sua área”.

O programa Primeiro Emprego oferece quatro 4,5 mil vagas, até novembro de 2017, e mais 4,5, mil, até novembro de 2018. Mais de 80 empresas privadas manifestaram interesse em participar.