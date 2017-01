José Vivaldo Mendonça toma posse como titular da Secti Bahia

O engenheiro agrônomo José Vivaldo Mendonça toma posse, nesta segunda-feira (23/01/017), às 16h, na sede da Fundação Luis Eduardo Magalhães como secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado (Secti). Ele foi indicado para o governador Rui Costa como o nome do PSB, que é presidido pela senadora Lídice da Mata.

Aos 35 anos, Vivaldo tem uma vasta experiência como gestor em cargos públicos e também na iniciativa privada e terceiro setor. Para o novo titular da Secti, o desafio maior à frente da pasta é trabalhar o fortalecimento da ciência e da tecnologia, na perspectiva de que a inovação seja a matriz do desenvolvimento do Estado da Bahia.

Segundo Mendonça, a integração entre as universidades, o centro de pesquisa, a unificação de estratégias, o fortalecimento dos polos de conhecimento e informação unindo a Região Metropolitana e os polos do interior da Bahia serão utilizados e apoiados pelo governo para a dinamização da economia. “Garantir a união do conhecimento acadêmico com o conhecimento popular e que isso gere desenvolvimento e transformação integrando o Estado é o nosso principal objetivo.

Biografia

José Vivaldo Mendonça nasceu em Ilhéus há 35 anos, é formado em Agronomia e começou a carreira profissional atuando no apoio às comunidades rurais da APA Itacaré/Serra Grande, foi gerente técnico da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) em 2007; foi secretário-executivo da Associação dos Municípios da Região Cacaueira. No mesmo período, passou a ser titular do Crea-BA, foi conselheiro da Câmara Setorial de Agronomia do Conselho Federal de Engenharia. No governo de Jaques Wagner foi diretor executivo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e foi ainda subsecretário estadual da Agricultura e sua mais recente experiência foi diretor-geral da da Imprensa Nacional da Casa Civil, sendo responsável pela gestão do Parque Gráfico da Presidência da República e Diário Oficial da União.