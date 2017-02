Joalheiro baiano Carlos Rodeiro busca combater falsificação das joias da coleção ‘Búzios’

O joalheiro baiano Carlos Rodeiro recrimina a falsificação das peças que integram a coleção Búzios. As joias da série Búzios foram criadas em homenagem ao Terreiro do Gantois, com autorização de Mãe Carmem de Oxalá e possuem patente. “Parte da renda obtida com a venda das joias é revertida para as ações sociais de um dos templos religiosos mais importantes do país”, comenta Carlos Rodeiro.

“A Coleção Búzios foi criada em 2014 e desde 2016 ganhou novas peças, que rapidamente caíram no gosto de diversas celebridades de todo o mundo. De Beyoncé até Adriana Lima, de Anitta a Daniela Mercury, todas se encantam com as joias, que são verdadeiros amuletos de sorte e proteção, e fazem questão de adquirir.”, explica o joalheiro.

Quando perguntado sobre o que acha das imitações, o joalheiro busca combater. “Trata-se de uma coleção democrática, que oferece joias de todos os preços e que traz o axé do Gantois. E qual a graça há em usar e mostrar algo falso? E acho ainda que nenhum joalheiro vai querer imitar uma criação minha marcante, reconhecida facilmente em todo o mundo, já que isso provaria extrema falta de capacidade e de criatividade”, diz ele.