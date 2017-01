O Instituto Municipal da Previdência de Feira de Santana está funcionando em novo endereço: Rua Leolinda Bacelar, nº 207, bairro Kalilândia. A inauguração da nova sede aconteceu neste mês, em solenidade com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho e autoridades locais.

O presidente da Previdência, Alcione Cedraz, afirma que as novas instalações do órgão proporcionam “um melhor atendimento aos aposentados e pensionistas, e os esforços do governo serão traduzidos nos serviços prestados”.