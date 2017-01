Henrique Duarte receberá Título de Cidadão Baiano

A deputada Maria del Carmen (PT) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia projeto de resolução para concessão do Título de Cidadão Baiano a Henrique Duarte Prata, vice-presidente e diretor-geral da Fundação Pio XII, Hospital do Câncer de Barretos. De acordo com a petista, o título é uma homenagem às inúmeras iniciativas encabeçadas por médico.

Henrique Duarte Prata nasceu em 18 de dezembro de 1952 na cidade de São Paulo. Filho dos médicos Scylla Duarte Prata e Paulo Prata, idealizadores da Fundação Pio XII de Barretos, Henrique foi emancipado aos 16 anos, ainda adolescente, pois já gerenciava seus próprios negócios.

Ao longo de sua atuação profissional, participou da Comissão de Construção da Cidade de Maria (Centro de Formação Religiosa), atuando hoje como presidente da instituição. Extremamente comprometido com a luta contra o câncer, assumiu a missão de trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos em 1988, dedicando-se em campanhas para a construção de um novo hospital que pudesse responder às crescentes necessidades da população.

Maria del Carmem afirma que, após a busca de recursos junto a empresários de todo o país, conseguiu iniciar a construção do 1º Pavilhão (Antenor Duarte Villela), que abriga o ambulatório do novo hospital. A instituição é um centro de excelência médica com atendimentos exclusivamente via Sistema Único de Saúde, que dispõe dos melhores recursos e de conforto inusitado no serviço público. “O propósito máximo da instituição é tratar os pacientes de forma igualitária, sem distinção de qualquer tipo”, afirma a petista.

Atualmente, Henrique Duarte se dedica quase integralmente à gestão do hospital e, seguindo a filosofia de seu pai, Paulo Prata, mantém a totalidade do atendimento aos pacientes via SUS, com aperfeiçoamento do conceito de humanização e avanços tecnológicos, independentemente do aumento do déficit que o hospital vem enfrentando.