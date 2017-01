Heber Santana toma posse na Assembleia Legislativa da Bahia

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo (PSL), empossou ontem o ex-vereador da capital baiana Heber Santana (PSC). Ele cumprirá o mandato nos próximos dois anos. O novo parlamentar é o quinto dos que chegam à Casa para assumir as cadeiras dos deputados vitoriosos nas eleições à prefeitura e vice-prefeitura de 2016.

Como previsto pelo Regimento Interno da Casa, o ato de posse foi breve, leitura do termo de posse por Carlos Machado, secretário Geral da Mesa, e do termo de compromisso conforme descreve a legislação estadual, pelo empossado, seguido da assinatura do termo de posse. Após os tramites do rito, o presidente concedeu a palavra ao deputado Pastor Sargento Isidório (PDT). O pedetista leu um trecho do salmo 33, que ressalta a importância da união entre os homens. Na oportunidade, o parlamentar também desejou as boas-vindas ao colega ressaltando que a chegada de Heber “é sem dúvida um reforço positivo para a bancada na Casa”.

Emocionado, Eliel Santana, pai do deputado empossado e deputado estadual por dois mandatos, agradeceu a Deus pela bênção concedida ao filho e relembrou as lutas travadas por Heber para alcançar seus objetivos. Nesta nova fase da trajetória política do filho, o ex-deputado acredita que esses dois anos serão de grande aprendizado. “Tenho certeza que Heber aprenderá muito nesta Casa. Sem dúvida essa experiência irá fortalecer ainda mais as aspirações do meu filho”, afirmou.

DISCURSO

Gratidão. Essa foi a palavra que deu inicio ao pronunciamento de Heber Santana. O deputado agradeceu à família, aos amigos e Aos pastores da Assembleia de Deus, igreja em que congrega. O deputado empossado revelou que mesmo tendo sido eleito em 2016 para o terceiro mandato de vereador em Salvador, “não podia abrir mão da oportunidade de integrar a Casa Legislativa do Estado, que certamente trará novo aprendizado na vida pública”.

Heber pontuou que serão dois anos de muito trabalho. “Assumo hoje o compromisso de trabalhar incansavelmente pelo nosso estado e pelos baianos”, disse.

Relembrando sua relação de amizade com Eliel, pai de Heber, Marcelo Nilo conta que por muitos anos teve como principal conselheiro, Eliel, e dentro dessa relação de companheirismo, Marcelo se coloca à disposição de Heber, como uma retribuição do apoio recebido pelo pai do deputado.

Dando as boas-vindas ao novo deputado, o presidente acrescenta que se “Heber fizer 50% das ações do pai, ele certamente será um grande parlamentar”.