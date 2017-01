Governador Rui Costa anuncia mudanças no secretariado

Reportagem de Romulo Faro, publicada no jornal Tribuna da Bahia na terça-feira (11/01/2017), revela que o governador Rui Costa promoverá na próxima semana mudança no secretariado. O ex-governador Jaques Wagner é cotado à assumir a Secretaria das Relações Institucionais (Serin), atualmente ocupada pelo deputado federal licenciado Josias Gomes (PT).

Confira o teor da reportagem ‘Rui anuncia mudanças na próxima semana’

O governador Rui Costa (PT) afirmou ontem que anunciará as mudanças no secretariado na próxima semana. “Semana que vem anuncio as mudanças, não somente em secretarias, mas também em empresas e órgãos. Estamos trabalhando para afunilar estas mudanças e na próxima semana estarei anunciando, para que já em janeiro os novos ocupantes possam começar a trabalhar”, disse Rui em entrevista à TV Record.

Segundo o governador, “as coisas estão se afunilando”. Rui despista, mas um dos cotados para deixar o atual posto é Josias Gomes (deputado federal licenciado – PT), na Secretaria das Relações Institucionais (Serin), pasta responsável pela articulação política do Palácio de Ondina. O governador, no entanto, não confirma a saída de Josias, mas admite o desgaste. Ele já chegou a dizer que o desgaste “é inerente ao cargo”.

Com a provável saída do titular da Serin, a expectativa é de que o ex-governador Jaques Wagner chegue junto na articulação de Rui com o Legislativo. Wagner assumiu em novembro de 2016 o comando do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes). Além de Josias Gomes, são cotados para deixar o governo também Carlos Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur); o deputado estadual licenciado Vitor Bonfim (PDT), que comanda a Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri); Jorge Portugal, da Secretaria de Cultura; e o também deputado estadual licenciado Álvaro Gomes (PCdoB), da Secretaria de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte (Setre). No rol das especulações, Carlos Martins deve ir para a Casa Civil, hoje sob comando de Bruno Dauster; Cícero Monteiro deve assumir a Serin; e o ex-ministro Juca Ferreira deve assumir a Cultura.

Rui ressalta o cuidado na reforma por causa do trato com os aliados. “Estamos harmonizando as coisas. É o mesmo que montar um quebra-cabeça. E não adianta anunciar sem todas as peças montadas e, por enquanto, não está completo”. Nos bastidores se diz que o PSD, partido do senador Otto Alencar, espera que o governador sinalize com ‘mais espaço’ nesta segunda metade de seu mandato. O passe da legenda valorizou depois das eleições municipais de 2016. A legenda saiu como grande vitoriosa das urnas na Bahia, com 82 prefeitos em exercício do mandato desde o dia 1º de janeiro. É especulado que o PSD assuma a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Ponte Salvador-Itaparica avança com estatal chinesa

O governador Rui Costa recebeu representantes da estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC), uma das quatro maiores do país asiático, ontem (9), no Palácio de Ondina, para assinar protocolo de intenções para construção da ponte Salvador-Itaparica. A minuta do documento foi finalizada no último fim de semana e é resultado de um longo processo na busca do Governo do Estado pela viabilização do projeto. “É um investimento bastante expressivo. Estamos falando de algo em torno de R$ 7 bilhões.

O que acabamos de assinar é um documento que autoriza a estatal chinesa a fazer os estudos necessários sobre a ponte. Durante um prazo de seis meses, eles analisarão detalhadamente o projeto arquitetônico, estrutural e financeiro. Após esses estudos, poderão bater o martelo sobre quanto custará a ponte e qual é a modelagem econômica e financeira para o projeto”, explicou Rui.

A estatal é responsável por grandes obras em países asiáticos, como Vietnã, Indonésia, Cambodia e Bangladesh. No Brasil, a Bahia será a porta de entrada para os investimentos da empresa. A CRBC irá enviar uma equipe para avaliar as condições ambientais que envolvem a obra e reestudar o projeto. “É uma empresa de grande porte, com muita experiência e tecnologia. Atualmente, das dez maiores pontes que estão sendo construídas no mundo, eles estão construindo cinco”, acrescentou Rui.