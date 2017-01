“Governador Rui Costa sai dessa disputa ainda mais forte”, avalia deputado Zé Neto sobre vitória na UPB

“Encomendaram gritos de apoio a Neto na chegada do prefeito de Salvador à sede UPB, mas foi o governador Rui Costa quem mais uma vez mostrou sua força. Sem precisar imitar um ‘siri na lata’, Rui foi novamente vitorioso e sai dessa disputa ainda mais forte”. Foi dessa maneira que o deputado estadual Zé Neto (PT) reagiu à vitória do prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, na disputa pela presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), na tarde desta quarta-feira (26/01/2017).

Para Zé Neto, a presença de quase 90% dos prefeitos baianos na votação também revela que “Rui tem uma base consolidada no interior do estado. O time do governador Rui Costa é forte e mostrou sua força na disputa de hoje, impondo uma derrota ao prefeito ACM Neto”, acrescentou. Ainda na opinião do petista, “a gestão firme e eficiente de Rui Costa, colocando sempre o interesse dos baianos sempre acima dos interesses partidários, o transformou na maior liderança política que temos hoje na Bahia. Isso foi decisivo na eleição de Eures”, disse.

Por fim, Zé Neto afirmou que estamos no caminho certo e parabenizou Eures e os Prefeitos da Bahia. “Estamos administrando com competência e fazendo política na dose certa. Parabenizo Eures e todos os Prefeitos que ajudaram para está vitória acontecer”, finalizou