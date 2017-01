Governador Rui Costa inaugura Hospital da Mulher

Na segunda semana do mês de janeiro de 2017 o governador Rui Costa inicia a agenda com novidades na saúde e inauguração de obras no interior do estado. Às 11h, da segunda-feira (9), Rui participa, no Comando do 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, na capital baiana, da passagem de Comando para o Vice-Almirante Almir Garnier Santos.

Às 16h, o governador inaugura o maior hospital do Norte e Nordeste especializado no atendimento à saúde da mulher, o Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, localizado no Largo de Roma, em Salvador. A unidade prestará assistência nas áreas de ginecologia e mastologia, além do atendimento na área de reprodução humana, oncologia e situações relacionadas à violência sexual. A equipe é composta por 125 médicos, 200 profissionais de apoio administrativo e logístico e 350 trabalhadores da área assistencial. Com investimento superior a R$ 40 milhões, entre obras e equipamentos, este será um centro de referência para a saúde faminina, atendendo pacientes de todas as regiões do estado.

Ainda em Salvador, na terça-feira (10), Rui Costa inaugura o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), no bairro de Cajazeiras, e entrega 39 Viaturas à Polícia Civil para Capital e Região Metropolitana.

Como é de tradição, na quinta-feira (12), a partir das 8h, o governador participa da caminhada do cortejo em homenagem ao Nosso Senhor do Bonfim.

Partindo para os compromissos com o povo do interior do estado, Rui segue sexta-feira (13) para o município de Sítio do Mato. Às 9h30, acontece a entrega da pavimentação da rodovia BA 161, no trecho do KM 36,2/Sitio do Mato até o KM 66,20/Acesso a Gameleira da Lapa. Além disso, o governador assina convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva – Bovinocultura/ Socioambiental.

No sábado (14), Rui Costa vai à cidade de Formosa do Rio Preto, onde às 9h30 entrega a manutenção e pavimentação da rodovia BA-255 trecho do entroncamento da BR 135/Formosa do Rio Preto até Coaceral. Na ocasião, ele também entrega o sistema integrado de abastecimento de água que vai beneficiar as localidades Arroz de Cima, Arroz de Baixo e Lagoinha, e o sistema simplificado de abastecimento de água das localidades Morro Pelado e Vazante.