Governador Rui Costa garante novas instalações elétricas para Igreja do Bonfim em Salvador

O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 740 mil na requalificação das instalações elétricas da Basílica do Senhor do Bonfim, um dos cartões postais mais famosos do país e maior centro da fé católica da Bahia. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, em seu perfil no Twitter (@costa_rui), nesta quarta-feira (11/01/2017), após assinar a autorização para licitação da obra, que será feita por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

“Além de ajudar na manutenção de um dos templos religiosos mais importantes do país, estamos colaborando para garantir a preservação da nossa história e da nossa cultura”, afirmou Rui. Serão realizadas, na obra de recuperação das instalações elétricas da Igreja do Bonfim, a substituição do quadro geral de distribuição, a substituição e a instalação de novos circuitos com eletrodutos embutidos, bem como a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED e a manutenção do sistema de segurança.

A igreja começou a ser construída em 1745, por ocasião da chegada de Portugal das imagens do Senhor Jesus do Bonfim e de Nossa Senhora da Guia, ficando pronta em 1772. Todos os anos, na segunda quinta-feira de janeiro, a Lavagem do Bonfim atrai milhares de baianos e turistas, para uma festa que se divide entre a parte profana e a sagrada. A festa é também um dos símbolos do sincretismo, uma vez que as baianas, que cultuam as religiões de matriz africana, lavam as escadarias da igreja em homenagem a Oxalá, que no catolicismo corresponde a Jesus Cristo.