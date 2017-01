Governador Rui Costa elege abastecimento de água como uma das prioridades do Estado

Mais de 4.500 pessoas de nove localidades de Castro Alves, no Recôncavo baiano, estão sendo beneficiadas com a implantação do sistema de abastecimento de água, inaugurado na manhã desta quinta-feira (29/12/2016), pelo governador Rui Costa. Foram investidos R$ 3,42 milhões na obra, com a implantação de mais de 48 mil metros de rede de distribuição e 1.153 ligações domiciliares.

“No momento de crise, não é possível fazer tudo. Temos de escolher aquelas ações mais prioritárias, e a escolha nem sempre é fácil, quando se tem tantas necessidades da população”, disse o governador. “Aqui, hoje, em Castro Alves, estamos inaugurando uma dessas escolhas, o sistema de abastecimento de água que vai beneficiar várias comunidades. Água é prioridade para a vida humana, portanto o investimento em abastecimento de água continua sendo prioridade do Estado”, afirmou Rui, durante entrevista a uma emissora local de rádio.

O novo sistema de abastecimento entregue nesta quinta atenderá as localidades de Caatiguinha de Baixo, Caatiguinha de Cima, Cidade Nova, Cova da Negra, Lagoa Seca, Murici, Murutuba, Petim e Salgado.

Na casa de dona Silvana Aparecida dos Santos, na localidade de Petim, os tonéis para armazenar água agora estão aposentados. “Antigamente, a gente tinha que acordar mais cedo, porque não tinha água potável e quando o carro pipa chegava a gente tinha que correr e carregar os baldes. Agora está ótimo, acabou o problema de água”.

No distrito de salgado, as panelas de dona Maria das Graças Soares agora vivem ariadas. Ela também já tem máquina de lavar roupas para ajudar no trabalho. “A água é importante, sem ela a gente não vive. A água do tanque lá embaixo, só vendo que cor era, para beber e cozinhar. Quando ia lavar roupa na fonte, chegava em casa só lá para as quatro da tarde. Essa água tratada agora é uma benção para nós”.

Estrada

Durante visita ao município, o governador anunciou a recuperação da estrada que liga Castro Alves à cidade de Sapeaçu. “Iremos abrir licitação nos primeiros meses de 2017, quando retornarei ao município para assinar a ordem de serviço. Portanto, além de comemorar o novo sistema de abastecimento de água, a população também vai comemorar, com igual alegria, a recuperação dessa estrada”, disse Rui Costa, que também entregou uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, durante visita a Castro Alves.