Governador Rui Costa é homenageado pelo Sindferro durante cortejo na Lavagem do Bonfim

Durante a passagem pelos Mares, no cortejo da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (12/01/2017), o governador Rui Costa foi homenageado, com uma placa, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe (Sindferro).

“Para nós, ele é um homem humilde, um amigo, e tem ajudado a ferrovia e o nosso povo do Subúrbio. A homenagem agora é porque ele é de Deus, é do Bonfim”, afirmou o diretor-executivo da entidade, Pedro França. Segundo o sindicalista, Rui “olhou para os ferroviários, que andavam com o salário atrasado. Ele também vai fazer o VLT, como fez o metrô”.