Governador Rui Costa define novos nomes para secretarias de Meio Ambiente e de Justiça

Em nota, postada no sábado (21/01/2017) na página pessoal do Facebook, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou novas mudanças no secretariado. Geraldo Reis deixa a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) para assumir a Secretaria do Meio Ambiente; e Carlos Martins deixa a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para assumir a SJDHDS.

Além destas mudanças, na sexta-feira (20), o governador anunciou novos nomes para compor o secretariado. Na Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), deixa o cargo Jorge Hereda e assume Jaques Wagner; na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), deixa o cargo Carlos Martins e assume Fernando Torres (PSD); na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) deixa o cargo Manoel Mendonça e assume Vivaldo Mendonça; na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), deixa o cargo Álvaro Gomes e entra Olívia Santana, que será substituída na Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) por Julieta Palmeira; e Jorge Hereda, que foi substituído por Jaques Wagner na SDE, assume a BahiaInvest.

Inicialmente, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) teria como novo presidente Abal Magalhães, mas, na nota de sábado, o governador manteve na presidência José Lúcio Machado.

A posse dos novos membros do governo ocorre na segunda-feira (23) no auditório da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM). O horário da posse ainda não foi informado.

