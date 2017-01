Gestores escolares iniciam planejamento do ano letivo na rede estadual da Bahia

A Secretaria da Educação do Estado está mobilizando os gestores escolares para o planejamento do Ano Letivo 2017, promovendo, de 11 a 26 de janeiro de 2017, a Pré-Jornada Pedagógica nos 27 Núcleos Regionais de Educação (NRE). Em Salvador, a atividade aconteceu nesta quarta-feira (11), no Colégio Estadual da Bahia (Central), localizado no bairro de Nazaré. A ação visa orientar e estabelecer diretrizes para a realização da Jornada Pedagógica 2017, que traz o tema ‘Escola e Comunidade para Educar e Transformar’. O encontro acontece em dois momentos, na primeira etapa de 1 a 3 de fevereiro e, na 2ª etapa, no dia 21 de julho. O evento contou com a participação do secretário da Educação, Walter Pinheiro.

“Acredito que a essência da escola é o seu eixo pedagógico, por isso é a unidade de ensino que tem que dizer qual o caminho que ela tem que seguir e a Secretaria se colocar à disposição para prover esse percurso. Por isso é fundamental a participação de toda comunidade escolar, apresentando as peculiaridades da região onde a escola está situada”, destacou o secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro.

Durante o encontro, o secretário ainda revelou algumas novidades que serão implantadas no Ano Letivo 2017. “Como a ideia é resgatar o espírito da escola, como uma reestruturação da pedagogia, informamos que, para 2017, nenhuma escola vai ficar sem um coordenador pedagógico. Também estamos remodelando o Sistema de Gestão Escolar (SGE) com a cara da necessidade da rede estadual de ensino. Vamos dar autonomia a cada unidade escolar, dando total condição do gestor ser o operador do sistema”, relatou.

Na Pré-Jornada, os gestores escolares e diretores dos NRE organizam os trabalhos, discutem procedimentos gerenciais e pedagógicos. São também socializados e disponibilizados materiais de apoio para a realização das atividades programadas, buscando o alinhamento das ações para a Jornada Pedagógica em todos os Territórios de Identidade.

“Estamos reunindo 288 diretores de Salvador e Região Metropolitana (RMS) para debater as orientações para a próxima etapa. Estamos avaliando as atividades pedagógicas de 2016 e dialogando sobre a reformulação do Projeto Político Pedagógico nas unidades escolares, que deve ser readequado às novas condições, realidades e legislações, para que tenha mais eficácia na sua execução”, explicou o diretor do Núcleo Regional de Educação de Salvador (NRE26), Luiz Henrique Peixoto.

Entre os presentes, estava o diretor do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, no Barris, Jener Freitas, que falou da importância do encontro. “Poder orientar os gestores para as atividades da Jornada Pedagógica é extremamente fundamental, pois possibilita que tenhamos contato com todas as orientações para a execução dos trabalhos, além de trocar experiência com outras unidades”, contou.