Festa ‘Odoyá Sobre o Mar’ é uma das mais aguardadas do dia 2 de fevereiro

A tradicional festa em homenagem à Rainha do Mar, que acontece no dia 02 de fevereiro de 2017, vai ganhar mais requinte e sofisticação com o evento “Odoyá Sobre o Mar”, promovido pelo empresário Nino Nogueira no espaço Nino Nogueira Decor.

No charmoso casarão de três andares localizado no coração do Rio Vermelho, em Salvador, os convidados irão desfrutar de uma vista panorâmica e privilegiada para a Praia da Paciência, onde acontecem os festejos e entrega dos presentes para Iemanjá.

Direcionada para um público seleto, que não abre mão de conforto e sofisticação, a festa do local que abriga o terraço mais concorrido do Rio Vermelho, ainda vai contar com uma seleção musical temática, de primeira qualidade, operada pelo DJ Oliver Jack, que está entre os nomes mais requisitados da noite soteropolitana. E conforme já é de se esperar, a decoração também será uma atração à parte, com destaque para o altar de Iemanjá como manda a tradição, ornamentado pelo próprio anfitrião.

O buffet será uma atração a parte e pra lá de especial. A feijoada comum em todos os eventos, não será a atração principal: Naildes Mamede Pãezinhos promete encantar a todos com os seus deliciosos pãezinhos delícia. Além disso, serão servidas as maravilhas da cozinha mediterrânea do chef Nuno Salvaterra e as deliciosas iguarias da marca Aurora – Disalli Alimentos. Marcas de renome assinam as mesas de doces: os cupcakes estilizados de Rita Brandão, tortas da D+ Doces, Viva Gula e da famosa Boutique dos Bolos. Sucos tropicais da polpa Doce Mel. Para refrescar os convidados a cerveja Itaipava, marca do grupo Petrópolis, escolheu a melhor e a mais VIP das festas do Rio Vermelho. E como é verão na Bahia, a cerveja Itaipava não poderia ficar de fora dessa folia, e será servida “trincando”!

Os organizadores

Uma mistura de baianos, catarinenses e paulistanos, os advogados André Marinho, Felippe Cardozo e Marina Basili e o produtor cultural e relações públicas Vlady Alves, jovens e visionários, estão empolgados com a nova parceria com o empresário Nino Nogueira, que também é conhecido por promover algumas das mais bem comentadas festas de Salvador.

A folia para saudar a Rainha do Mar no espaço Nino Nogueira Decor será exclusivamente para 250 pessoas, que vão receber pulseiras produzidas pela Personalize. O evento que ​está marcado para às 10h, pede a doação de material de limpeza ou fralda geriátrica para o Lar Tia Lú​. A única “exigência” da festa ficará por conta do traje. Por sugestão dos organizadores, os convidados devem usar um combinado das cores azul e branco.