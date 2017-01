Feira do Livro Usado é opção de economia para os feirenses

Em época de crise na economia nacional, a 12ª edição da Feira do Livro Usado, em funcionamento no estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana, na avenida Getúlio Vargas, desde o dia 4 de janeiro até 4 de março de 2017, está atraindo muitos consumidores em busca de economia. Os pais conseguem obter descontos de até mais de 50% dos preços na aquisição de livros seminovos, principalmente didáticos.

O coordenador da Feira do Livro Usado, onde estão instaladas mais de 20 stands, aposta no aquecimento das vendas gradativamente. “A feira está começando agora e a tendência é da movimentação ir melhorando”, frisou Glauber Lira.

Mesmo considerando que período de crise financeira é favorável às vendas de livros usados, obviamente por causa da redução de custos, o professor e vendedor de livros Sisinho Santos Almeida observa que alguns fatores também estão contribuindo bastante para a queda nas vendas neste setor.

Dentre elas o fato de muitos alunos estarem migrando das escolas particulares para as públicas, onde os livros são doados pelo governo, e muitas escolas particulares estarem adotando módulos, também denominados de sistemas. “As próprias escolas estão comercializando”, informa.

Há 9 anos participando da Feira do Livro Usado, Leda Santos Oliveira está na expectativa da feira atingir os mesmos níveis de vendas do ano passado. “A crise tende a nos favorecer. E como os pais procuram economizar, adquirir livros em boas condições com descontos que chegam a metade ou mais do preço normal é uma excelente oportunidade”, ressaltou.

Para quem está fazendo a opção de adquirir livros usados, a iniciativa é uma forma de driblar a crise. “Estou pesquisando e comparando os preços. Sem dúvidas é uma oportunidade maravilhosa. Só estou tendo a cautela de verificar se a edição é atualizada, porque muitas editoras fazem mudanças frequentes, mesmo que insignificantes, a exemplo de alterarem a ordem das páginas”, observou a fisioterapeuta Rosângela Assis Amorim.