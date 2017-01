Feira de Santana: vice-prefeito Colbert Martins Filho visita secretarias objetivando melhorar eficiência das ações

Com expediente em tempo integral no gabinete instalado no Centro de Atendimento ao Feirense (Ceaf), o vice-prefeito Colbert Martins Filho passa a atuar dando suporte às demandas nas diversas secretarias do Governo do prefeito José Ronaldo de Carvalho. Nestes primeiros dias da atual gestão, está avaliando com os secretários de todas as pastas as demandas e as formas como possa contribuir para melhorar a eficiência das ações.

Ex-deputado federal, Cobert Martins Filho pretende colocar à disposição do Governo Municipal toda sua experiência parlamentar para atrair mais conquistas e investimentos visando o desenvolvimento de Feira de Santana. “Também pretendo atuar muito na área de gestão, respeitando, é claro, as atribuições de todos”, frisou.

Na próxima semana, o vice-prefeito inicia um ciclo de visitas às secretarias municipais, visando estreitar as parcerias para melhor desempenho da máquina administrativa municipal. Dará suporte também às ações designadas pelo prefeito José Ronaldo.

Médico por formação, Colbert Martins atua na área de cirurgia e ao longo dos anos também acumulou vasta experiência como legislador e no Executivo Federal.