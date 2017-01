Feira de Santana: vereador Reinaldo Miranda diz que se sente honrado em poder representar a cidade que ama

O presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Reinaldo Miranda – Ronny (PHS), que foi o vereador mais votado no último pleito eleitoral, externou sua alegria e satisfação por ter sido reeleito mais uma vez com uma votação expressiva.

“Sem a permissão de Deus, claro que não estaríamos com o mandato renovado e com a nossa permanência na Câmara Municipal de Feira de Santana. Foi uma votação expressiva, mas, sem sombras de dúvidas, fruto de um trabalho que Deus permitiu e, evidentemente, as pessoas nos confiaram, acreditaram mais uma vez em meu nome”, comemorou Ronny.

O edil disse que se sente honrado em poder participar da 18ª legislatura, para continuar representando a cidade que ama e que tem um respeito muito grande.

Avaliando o seu desempenho nas últimas três eleições, Ronny destacou que foi eleito vereador no ano de 2008 com 3.879 votos, no pleito eleitoral de 2012 conseguiu renovar o mandato com 7.297 votos e em 2016 obteve 8.213 votos.

“A nossa expectativa é que possamos retribuir com muito trabalho e dedicação essa confiabilidade não só das pessoas que nos proporcionaram uma tamanha votação, mas de toda a cidade de Feira de Santana”, declarou.

Sobre o desafio de presidir a Casa da Cidadania, a qual está à frente nos últimos dois anos, Ronny ressaltou que “ser vereador de Feira de Santana já é algo magnifico e ser presidente do Poder Legislativo feirense é algo que honra qualquer homem público. Eu não posso deixar de dizer que estou honrado por ter essa missão dada e permitida por Deus e pela confiabilidade dos meus colegas vereadores que foi depositada em meu nome. Então, me sinto com uma tamanha responsabilidade e tenho tentado buscar toda essa confiabilidade juntamente com os meus pares”, pontuou.

Com relação aos trabalhos legislativos em 2017, Ronny espera que o ano seja de resultados positivos produzidos de forma coletiva. “Todo ano que se passa são novos objetivos e novas metas para serem traçadas, traçadas de uma forma que não seja sozinha, mas sim por uma equipe e, graças a Deus, eu tenho uma equipe, que, a cada dia que se passa, eu me orgulho, me sinto feliz, porque são pessoas que não se preocupam apenas comigo, mas com o mandato de vereador, tendo um cuidado e um zelo com as pessoas que nos deram essa possibilidade”, afirmou.

O presidente da Casa da Cidadania concluiu a entrevista agradecendo a Deus e a todas as pessoas que contribuem com o seu mandato. E, na oportunidade, ele desejou a todos um ano de paz, vitórias e saúde.