Feira de Santana: vereador José Marques diz que pretende realziar mandato “com mais força, prestígio e experiência”

Em entrevista à TV Câmara, o vereador José Marques de Messias – Zé Curuca (DEM), que voltou a lograr êxito nas urnas, após obter uma votação expressiva (5.277 votos) em 2016, falou sobre suas expectativas para o primeiro período da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Feira de Santana.

Curuca destacou que no ano de 2008 obteve 2.217 votos e que não conseguiu ser reeleito em 2012, apesar de ter conquistado 3.748 votos.

“Em 2012 eu fui o 12º vereador mais votado e, infelizmente, eu fiquei de fora, mas eu não parei de trabalhar, eu continuei o meu trabalho com o apoio do deputado estadual Targino Machado, com o apoio do suplente de senador Zé Chico e do nosso prefeito José Ronaldo. Graças a Deus, nós damos continuidade em nosso trabalho, mesmo sem mandato”, afirmou.

O vereador atribuiu o sucesso da sua eleição em 2016, principalmente ao trabalho que foi desenvolvido por ele e por sua equipe durante os quatro anos em que esteve fora da Casa da Cidadania. “Só tenho que agradecer a Deus! Agora no ano de 2017 nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho ao lado do nosso prefeito José Ronaldo, ao lado da minha família e ao lado dos nossos amigos, sempre reivindicando algo mais para a nossa comunidade”, declarou.

Zé Curuca ressaltou o seu compromisso com a população do distrito de Humildes, informando que a localidade possui mais de 30 mil habitantes e tem cerca de 16 mil eleitores. “É um distrito que hoje tem porte de cidade, então nós agora vamos procurar trabalhar, reivindicar, porque o vereador não faz obras, o vereador reivindica obras, solicita, cria leis. Então, isso é o nosso projeto agora para o ano de 2017: trabalhar em prol da nossa comunidade”, pontuou.

O edil afirmou que, graças a Deus e as suas reivindicações durante o período que exerceu a vereança na 16ª legislatura, o distrito de Humildes hoje possui uma policlínica 24 horas, uma agência bancária do Bradesco e uma casa lotérica, além de ter conseguido a pavimentação de várias ruas, redes de extensão de água e energia. “É um trabalho que deu certo, é um trabalho que eu não posso parar”, disse.

Zé Curuca informou que já tem em mente vários projetos de interesse da coletividade, que deverão ser apresentados ao Legislativo no decorrer deste ano. O vereador acredita que, com a permissão de Deus, da família e do povo feirense, fará um “bom mandato com mais força, mais prestígio e mais experiência”.

A entrevista completa do vereador pode ser acompanhada por meio do link:https://www.youtube.com/watch?v=okOOT5-qgxo