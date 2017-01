Feira de Santana: Terminal do Nordestino recebe melhorias e fiscalização mais efetiva

Localizado na Praça do Nordestino, um dos mais movimentados terminais de ônibus do centro de Feira de Santana está passando por melhorias. Uma das medidas é a nova sinalização, horizontal e vertical, para uma melhor orientação de motoristas e usuários. O abrigo dos passageiros e também o meio-fio estão recebendo pintura. A ação é da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), com apoio da Secretaria de Serviços Públicos.

Além do trabalho estrutural, a Superintendência de Trânsito está buscando disciplinar o tráfego de veículos na área do terminal. Ali é permitido, exclusivamente, o acesso a ônibus, táxis e caminhões – no caso desses últimos, desde que estejam em procedimento de carga e descarga nas áreas devidamente sinalizadas. O ponto de táxi localizado nas imediações também está passando por uma fiscalização mais severa por parte da SMT.

O chefe da Divisão de Tráfego da SMT, Rafael Estrela, diz que o terminal do Nordestino está recebendo um trabalho de requalificação, objetivando um funcionamento mais organizado, proporcionando qualidade e segurança para os usuários, sejam passageiros ou condutores. “Observamos que essa área carece de uma atenção da Superintendência de Trânsito no que diz respeito a uma melhor sinalização, mas também a ação mais efetiva da nossa fiscalização para coibir uma certa desordem que havia no local”, afirma.