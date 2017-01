Feira de Santana: Sesp promove mutirão de limpeza

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) vai promover um mutirão de serviços, envolvendo todos os departamentos deste órgão municipal, na terça-feira (10/01/2017). A iniciativa está sendo o primeiro ato anunciado pelo secretário titular da pasta, vereador licenciado Justiniano França, neste início da administração do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que tomou posse juntamente com o secretariado no domingo, 1º à tarde.

Justiniano França definiu as ações a serem promovidas através do mutirão, durante reunião com diretores e chefes da Sesp, na manhã desta segunda-feira, 02. Informou que algumas das ações deverão ser desenvolvidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A primeira localidade a ser contemplada com o mutirão será o bairro Brasília. Neste local serão realizadas ações de limpeza, manutenção da iluminação pública e revitalização das áreas verdes, além de campanhas educativas orientando a população sobre horários dos serviços de coleta de resíduos domiciliares.

Justiniano França explica o motivo da escolha da localidade para deflagrar a ação conjunta entre os departamentos. “Priorizamos o bairro Brasília em função de informações do setor de endemias da Secretaria de Saúde dando conta do alto índice de infestação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E só sairemos deste bairro quando concluirmos todo o serviço, o que deve durar toda a semana”, frisou.

A pretensão da Sesp é dar continuidade ao mutirão também em outras regiões da cidade. Entretanto o cronograma somente será definido após novas reuniões com o corpo de funcionários para análise do desempenho da primeira ação.

Formado em Licenciatura em Ciências, Justiniano França cumpre seu quarto mandato como vereador em Feira de Santana. Durante o mesmo período também já exerceu os cargos de secretário de Educação, de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e é a terceira vez que comanda a Secretaria de Serviços Públicos.