Feira de Santana: secretário municipal Elionei Santana pretende articular apoio para projetos em Brasília

Titular da Secretaria Municipal de Relações Interinstitucionais, Elionei Carvalho de Santana, também conhecido como Nau Santana, 41 anos, vai buscar apoio de parlamentares e de ministérios do Governo Federal para alavancar projetos visando o desenvolvimento de Feira de Santana.

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e residindo nesta cidade há 18 anos, Nau Santana atua no mercado como contador e empresário da área musical. E agora pretende colocar toda sua experiência na área privada à disposição do Governo Municipal.

As atividades do secretário de Relações Interinstitucionais ganham impulso a partir desta semana. Nesta quinta-feira, 05, quando participou da primeira reunião entre secretários municipais e o prefeito José Ronaldo de Carvalho, em seu gabinete no Paço Municipal Maria Quitéria, definiu as prioridades e projetos a serem desenvolvidos nesta gestão.

As ações da secretaria estreitam as relações entre o Governo Municipal, secretarias e ministérios do Governo Federal. “Vamos desenvolver ações e projetos que visam fortalecer a administração municipal, atraindo investimentos e captando recursos públicos para desenvolvermos importantes projetos voltados para os interesses da população feirense”, frisou.

Os projetos a serem captados em Brasília começam a ser avaliados e já estão em discussão entre a Secretaria de Relações Interinstitucionais e o prefeito José Ronaldo.