Feira de Santana: secretário Eliziário Ribeiro promete implementar ações na cidade e zona rural

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) vai implementar as ações voltadas para atendimento às famílias mais carentes, tanto na zona urbana quanto rural de Feira de Santana. As estratégias de ação foram discutidas pelo secretário titular da pasta, vereador licenciado Eliziário Ribeiro da Silva, mais conhecido como Eli Ribeiro, durante a primeira reunião com a equipe de funcionários do órgão municipal, na manhã desta segunda-feira, 02, um dia após tomar posse do cargo.

Vereador pelo segundo mandato, Eli Ribeiro é formado em Jornalismo, também apresentador e locutor e está matriculado no curso de Gestão Pública. “Pretendemos dinamizar ainda mais as ações desta importante pasta do Governo Municipal, apresentando novos projetos e dando continuidade aos trabalhos exitosos que já vinham sendo desenvolvidos”, frisou.

Ao observar a importância da Sehab no desenvolvimento de ações vitais para melhoria da qualidade de vida de famílias carentes, o secretário Eli Ribeiro ressaltou a determinação do prefeito José Ronaldo de Carvalho em promover ações que resgatem a autoestima da população feirense. “Também pretendemos buscar projetos e parcerias importantes em Brasília”, frisou.

Durante a reunião com o corpo de funcionários da Sehab, Eli Ribeiro se inteirou de forma mais intensa sobre todos os projetos que o órgão municipal já vinha desenvolvendo na cidade e destacou a pretensão de levar mais ações também para a zona rural.