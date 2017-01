Feira de Santana: prefeito José Ronaldo visita obras de reforma do campo da Queimadinha

Inaugurado em 1992 durante a gestão do então prefeito Colbert Martins da Silva, a Praça Esportiva Celso Ribeiro Daltro, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana vem passando por ampla reforma em sua estrutura e deverá ser entregue aos desportistas da comunidade, no próximo mês de fevereiro.

Com dimensões oficiais de 80 por 60 metros, o campo da praça esportiva é dotado de uma pequena arquibancada, vestiários, refletores e alambrado. A área, de aproximadamente 100 metros quadrados, contou com obras de complementação do muro que o circunda.

Ao acompanhar o andamento das obras, na manhã desta terça-feira (17/01/2017), o prefeito José Ronaldo revelou que a praça esportiva será dotada de um quiosque.

Ronaldo esteve acompanhado dos secretários Justiniano França, dos Serviços Públicos; José Pinheiro, Desenvolvimento Urbano; e Edson Felloni , Cultura, Esporte e Lazer.