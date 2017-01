Feira de Santana: prefeito José Ronaldo realiza primeira reunião com o secretariado

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e o seu vice, Colbert Martins Filho, fizeram nesta quinta-feira (05/01/2017) a primeira reunião do novo governo com o secretariado. Além dos secretários, participaram os dirigentes de fundações e autarquias. O encontro teve como finalidade principal, por parte de Ronaldo, orientar a equipe sobre a necessidade de racionalizar despesas e reduzir gastos, ao longo deste 2017.

Ronaldo disse que economizar é uma obrigação de todos “permanentemente”, mas que no momento atual isto é ainda mais imperativo. “Afinal estamos diante da maior crise econômica da história do país e os municípios precisam estar em alerta geral para que não sejam engolidos por ela, como aliás já ocorre com muitos, pelo Brasil afora”.

Advertiu aos secretários e dirigentes de fundações e autarquias municipais que gastem “rigorosamente o necessário” para tocar os serviços públicos mais fundamentais. “Não podemos comprometer a prestação de serviços, mas precisamos adequar os custos a dura realidade de momento”.

O prefeito está esperançoso de que a economia possa iniciar o processo de recuperação ainda este ano. Mas enquanto não há melhora do quadro, “temos o dever de zelar com ainda mais empenho e austeridade dos recursos públicos”.

Assim, contratos de aluguel de imóveis para sediar repartições e órgãos municipais, locação de automóveis e contratos diversos devem ser revisados “com máxima atenção” de modo que haja uma economia também nessas áreas. “Nossa cidade continuará a ser modelo no sentido da gestão responsável e da pontualidade com que cumprimos com os nossos compromissos”, afirmou o prefeito na reunião.

Dirigindo-se especialmente aos secretários Elionei Santana (Relações Interinstitucionais), Edson Borges (Cultura, Esporte e Lazer) e Eli Ribeiro (Habitação e Regularização Fundiária), que pela primeira vez trabalham com ele diretamente na administração, o prefeito pediu que cumpram com rigor as premissas do seu governo: responsabilidade, transparência e correção nos atos e excelente atendimento ao cidadão.