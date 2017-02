Feira de Santana: prefeito José Ronaldo inspeciona obras do Centro Cultural das Baraúnas e promete reforma da Escola Norma Suely

Dando seguimento à sua política cultural que busca disseminar a arte e a cultura em todas as regiões da cidade, a Prefeitura Municipal vem dando prosseguimento às obras de implantação do Centro Cultural do bairro Baraúnas, um convênio com o Ministério da Cultura, financiado pela Caixa Econômica Federal, orçado em R$ 673 mil.

A exemplo do Centro de Cultura Maestro Miro, o Teatro Margarida Ribeiro e outros equipamentos similares implantados nos bairros Aviário e Paulo Souto, o Centro Cultural das Baraúnas também será voltado ao fomento de uma diversidade de manifestações culturais.

Acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, e Gestão e Convênios, Ozeny Moraes, o prefeito José Ronaldo de Carvalho visitou as obras do futuro Centro de Cultura,

José Ronaldo ponderou que “todas as oficinas de teatro, de dança ou de música ou quaisquer manifestações que serão desenvolvidas neste novo espaço, serão fruto do consenso entre as demandas da comunidade e a Secretaria de Cultura”.

Em reforma, Escola Norma Suely recebe a visita de José Ronaldo

Quando forem concluídas as obras de reforma e ampliação da Escola Norma Suely, os moradores do bairro George Américo passarão a contar com um dos mais modernos e bem equipados educandários que vêm sendo erguidos pela Prefeitura Municipal, preocupada com a requalificação e a ampliação de vagas na sua rede de Educação.

A Norma Suely é um destes exemplos. Neste educandário, um elevador está sendo instalado para facilitar a mobilidade interna de alunos, professores e funcionários entre os dois pavimentos. A escola passa a contar com uma biblioteca, um anfiteatro, um refeitório, uma área de digitação, além de uma moderna secretaria e 14 salas de aula.

Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, o prefeito José Ronaldo de Carvalho elogiou o ritmo acelerado da obra, mas disse que ainda não tem uma data determinada para a inauguração da escola.